The Suicide Squad: Missione Suicida, nuove immagini per protagonisti e antagonisti

In un film come The Suicide Squad: Missione Suicida è difficile distinguere i “buoni” dai cattivi: ad ogni modo, il calendario 2022 ispirato al film di James Gunn ci dà modo di gettare una nuova occhiata al design di tutti i personaggi, “più” o “meno” “buoni” che siano.

Trattandosi di un calendario, oltretutto tratto da uno dei film più folli dell’anno, le illustrazioni sono particolarmente fuori di testa, a partire dalla copertina, che ci mostra non solo i componenti della “squadra suicida” ma anche tre dei villain della storia: Mateo Suárez (Joaquín Cosío), Silvio Luna (Juan Diego Botto) e il Pensatore (Peter Capaldi).

Tra le pagine del calendario, naturalmente, a far la parte del leone (o meglio, della leonessa) c’è naturalmente Margot Robbie con la sua Harley Quinn, ma sono presenti un po’ tutti i personaggi interpretati da Viola Davis, Idris Elba, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker e tutti gli altri.

Vi ricordiamo che il film uscirà in sala il prossimo 5 agosto per Warner Bros. Questa la sinossi ufficiale:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

