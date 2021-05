Le Superchicche: la serie TV non si farà, per ora

Il progetto che stava creando molta attenzione dedicato a Le Superchicche, ha subito uno stop piuttosto brusco: secondo fonti di TV Line la serie TV sarà riprogrammata, mantenendo lo stesso team di lavoro, ed anche le stesse attrici protagoniste.

Mentre è stato fermato lo sviluppo dello spin-off di Black Lightning su Painkiller, e del dramedy Our Ladies of Brooklyn, andranno avanti, invece, i progetti dedicati a Naomi e su All American: Homecoming, che continueranno ad essere sviluppati da The CW. Il fatto che il pilot su Le Superchicche dovrà essere di nuovo prodotto significa che la serie TV non potrà fare il suo esordio entro il 2021.

Ad interpretare le protagoniste sono state fino ad ora Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, che hanno vestito i panni di Lolly, Dolly e Molly. La star di Scrubs, Donald Faison, ha interpretato, invece, il professor Utonium, e Tom Kenny è il narratore della serie. Le riprese sono iniziate circa un mese fa.

Le Superchicche sono tre piccole supereroine create in laboratorio dal Professor Utonium mescolando “sugar, spice and everything nice” al misterioso Chemical X. La loro serie animata è andata in onda dal 1998 al 2005, con un reboot datato 2016.