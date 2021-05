Painkiller: lo spin-off su Black Lightning non si farà

La serie TV su Painkiller, che sarebbe stata uno spin-off di Black Lightning, non si farà secondo quanto riferito da The CW.

Dopo che era stato sviluppato un primo episodio dedicato all’interno dell’ultima stagione di Black Lightning, The CW doveva procedere con la produzione dello spin-off su Painkiller, ma la serie TV non si farà. La rete ha annunciato che non proseguirà con il progetto.

Non si tratta dell’unica decisione del genere presa dal network, considerando che un’operazione simile aveva coinvolto anche la serie TV spin-off di Arrow intitolata Green Arrow and the Canaries, che aveva avuto anch’essa un episodio dedicato all’interno del telefilm di Arrow, e che non ha avuto poi la propria serie sviluppata.

Nell’episodio pilota dello spin-off su Painkiller il personaggio di Khalil Payne/Painkiller (Jordan Calloway) ha incontrato Anissa Pierce (Nafessa Williams) e Grace Choi (Chantal Thuy) durante la loro luna di miele, ed è stato più determinato che mai a distruggere la famiglia Pierce, per riuscire a placare la propria sofferenza.

Il character di Painkiller è stato creato in DC Comics da Tony Isabella e Eddie Newell, che hanno dato vita al personaggio di Khalil Payne, un giovane ossessionato dal suo passato problematico vissuto a Freeland City. Diventato un super-criminale conosciuto come Painkiller si unirà a Tobias Whale, per poi successivamente cercare di fuggire dal suo lato più oscuro. Cercherà perciò di combattere il crimine, prendendo le distanze dalla sua metà cattiva.