Steve Wozniak citato per plagio: “ha rubato l’idea dell’università Woz U”

Steve Wozniak è stato accusato di plagio. Al centro della controversia la sua scuola telematica Woz U, a querelare è il docente universitario Ralph Relilly, che accusa il co-fondatore di Apple di avergli rubato l’idea.

Woz U è una piattaforma online dedicata all’insegnamento della programmazione. È attiva dal 2017 e – ricorda Apple Insider – poco dopo il suo debutto era già finita oggetto di diverse polemiche sulla presunta scarsa qualità del materiale didattico.

Secondo il querelante, l’idea di una “università online” dedicata alla programmazione risalirebbe in realtà al 2011 e sarebbe stata avanzata dallo stesso Relilly. Il progetto sarebbe naufragato in un nulla di fatto, per poi essere ripreso in mano da Wozniak che avrebbe proceduto senza contattare il vecchio partner diversi anni dopo.

Ora il docente Ralph Relilly chiede un risarcimento di almeno 1 milione di dollari. A suffragare le accuse ci sarebbero diversi scambi di email risalenti al biennio 2010-2011. Il docente ha presentato ai giudici anche un contratto preliminare con la firma del co-fondatore di Apple. Wozniak sostiene di non ricordarsi della proposta, anche se non contesta l’autenticità della sua firma.

Ma non solo: Reilly sostiene che, poco dopo il lancio di Woz U, Wozniak lo avrebbe contattato per ringraziarlo dell’idea. “Hai avuto un’ottima idea. Non penso che sarebbe successo senza la tua idea iniziale”, gli avrebbe detto. Il docente in tutta risposta avrebbe chiesto di ottenere almeno una piccola parte delle quote del portale, salvo trovarsi davanti ad un muro di silenzio.

