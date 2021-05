Outcast: a maggio e giugno gli albi finali di SaldaPress

Ci siamo: è pronto ad arrivare in Italia il finale di Outcast, la serie a fumetti horror di Robert Kirkman e Paul Azaceta, che negli Stati Uniti è stata pubblicata da Image Comics, mentre in Italia è stata portata dalla case editrice SaldaPress.

È arrivato il momento di scoprire cos’è la Fusione e quale sarà il destino di Kyle Barnes e degli altri Reietti. Ecco le immagini delle cover dedicate al finale di Outcast.

Dopo una lunga attesa, il fumetto di Robert Kirkman e Paul Azaceta si concluderà anche in Italia grazie all’albo numero 24, intitolato La Fusione parte 3 (disponibile con cover A e cover B al prezzo di euro 3,90) in uscita giovedì 27 maggio e grazie al volume 8, intitolato La Fusione (euro 16 brossura, euro 21 cartonato ) in uscita giovedì 24 giugno.

Questa è la sinossi:

Kyle Barnes ha combattuto contro la possessione per tutta la vita. Ora la sua battaglia – e, forse, anche la sua eterna dannazione – sta per volgere al termine: la Grande Fusione – il misterioso evento apocalittico che le forze dell’oscurità pianificano da tempo – è ormai prossima e il Reietto dovrà fare appello a ogni sua risorsa e all’aiuto di tutti i suoi simili per non soccombere e condannare la razza umana all’estinzione.

Per sette anni Kirkman ci ha accompagnato nella vita tormentata di Kyle Barnes e Paul Azaceta ha disegnato e dato vita a Rome ed ai suoi abitanti, come se si trattasse del mondo intero. Ora arriviamo finalmente all’epilogo.