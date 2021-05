Loki: un promo indiano mostra footage inedito

Uno spot per il servizio Disney Plus Hotstar Premium ci mostra un Loki pronto all'azione, armato di spada fiammeggiante.

Il 9 giugno si avvicina e Disney+ propone, a ritmo quasi quotidiano, nuove clip e spot per promuovere l’arrivo di Loki, e non solo. Ad esempio, questo spot dal titolo “Marvel Infinite” riporta scene da WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, con qualcosina di inedito rispetto a quanto già visto.

Il video proviene dall’account YouTube di Disney Plus Hotstar Premium, servizio in streaming simile a quello presente nel nostro Paese ma disponibile solo in India, dove Disney ha unito il preesistente Hotstar (che conteneva programmi locali, sportivi e contenuti dal catalogo Hulu) a Disney+, creando una piattaforma unica a partire da una preesistente rete di abbonati.

La cosa più interessante dello spot, naturalmente, è la presenza di footage inedito relativo a Loki: il dio dell’inganno, tra le altre cose, brandisce una spada infuocata, sfidando qualcuno (o qualcosa) a farsi avanti. Non possiamo sapere a cosa si riferisca questa scena e in quale episodio sia presente, ma è senza dubbio un bel biglietto di presentazione!

La serie, che arriverà su Disney+ per tutti i suoi abbonati a partire dal 9 giugno con un episodio a settimana per sei settimane, seguirà il sistema di release scaglionato episodio per episodio già visto con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, con l’unica differenza che i nuovi episodi verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì. Un sistema che ha funzionato bene presso il proprio pubblico, decisamente opposto a quello promosso da Netflix per molte delle sue serie di punta, visionabili in binge watching a partire dal day one.

Nel cast del serial ritroviamo anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron

Potrebbe interessarti anche: