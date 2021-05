Star Wars: Dave Filoni è ora ufficialmente Direttore Creativo di Lucasfilm

L’uomo che ha riportato equilibrio nella Forza, Dave Filoni, è ora Direttore Creativo di Lucasfilm e, di riflesso, di tutto il franchise di Star Wars. La notizia è inizialmente rimbalzata sui social grazie ad alcuni fan che hanno notato un cambiamento importante sul sito ufficiale della compagnia: all’interno della pagina personale del cineasta, Filoni è divenuto “improvvisamente” Executive Creative Director in aggiunta al già presente titolo di Executive Producer.

Il tutto, però, sarebbe avvenuto senza annunci ufficiali da parte di Lucasfilm: come mai? A quanto pare, Filoni ricopre l’incarico già dalla scorsa estate, in realtà, ma il tutto è avvenuto in maniera così “naturale” che a quanto pare non è sembrato neanche una cosa degna da essere sottolineata… per quanto invece una notizia del genere, ai fan della saga, significa davvero molto.

Filoni ha difatti significato, negli anni, qualità e rispetto verso l’epopea creata da George Lucas, e ogni cosa su cui ha messo mano ha sempre soddisfatto le aspettative dei fan, a differenza dei controversi risultati riportati al cinema dalla saga nell’ultima trilogia.

Proveniente dalla realizzazione dell’apprezzatissimo Avatar – La leggenda di Aang, Filoni è entrato in Lucasfilm nel 2005, seguendo prima il filone di Star Wars: The Clone Wars per poi passare a Rebels e infine a The Mandalorian, in una vera escalation di apprezzamento popolare, confermata ora con The Bad Batch.

Il fatto di sapere che ogni progetto importante relativo a Star Wars passerà per le sue mani o quantomeno per la sua approvazione solleva sicuramente tutti gli appassionati, che visto il curriculum possono aspettarsi lavorazioni con scadenze rispettate ma al contempo storie interessanti e rispettose, minuziose nella caratterizzazione dei personaggi e curate dal punto di vista della continuity. Lunga vita a Dave Filoni!

