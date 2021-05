Dungeons & Dragons: Daisy Head si unisce al cast del film Paramount

Daisy Head rimane in ambito fantasy per il suo nuovo ingaggio: da Tenebre e Ossa approda infatti al lungometraggio di Dungeons & Dragons della Paramount.

L’attrice si unisce dunque al già nutrito gruppo di interpretati precedentemente presentati, tra cui Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis: sicuramente si tratta del nome meno noto tra questi, ma non sappiamo ancora nulla dei ruoli che verranno loro assegnati, del resto, e quindi della relativa importanza nella pellicola.

In verità, si sa davvero poco, al momento, del progetto: a parte il cast conosciamo solo che Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno il film da una loro stessa sceneggiatura, tratta dalla lore di Dungeons & Dragons, non sono ancora state date specifiche sull’ambientazione effettiva del film: e come ogni appassionato di giochi di ruolo sa, D&D ha svariate ambientazioni, ognuna con personaggi e avvenimenti diversi. Indovinare quale sarà presa in considerazione è assai difficile, a meno che non vogliano fare un qualcosa di molto blando basandosi solo sulle caratteristiche base del fantasy canonico del franchise.

Il film, naturalmente, sarà realizzato in collaborazione con Hasbro, così come successo con altre pellicole precedenti tratte dalle loro linee di giocattoli, da G.I.Joe a Battleship: non abbiamo ulteriori indicazioni in merito a una possibile data di uscita, ma le riprese sono attualmente in corso, quindi possiamo presumere un’uscita per il prossimo anno.

