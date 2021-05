Crudelia: una featurette ufficiale sull’utilizzo della musica nel film Disney

Essendo ambientato negli anni ’70 e raffigurando Cruella / Crudelia come un’icona pop-rock tipica di quegli anni, il regista Craig Gillespie ha voluto utilizzare in maniera distintiva l’elemento musicale nel suo nuovo film, come possiamo vedere da questa featurette.

Nel video vediamo lo stesso Gillespie, insieme alle protagoniste Emma Stone ed Emma Thompson, parlare di questo aspetto della pellicola così fondante per dare un mood specifico al tutto, e possiamo anche scorgere del nuovo footage dietro le quinte.

Tra i pezzi presenti nella pellicola, lo ricordiamo, ci sarà anche la canzone “Call Me Cruella”, di Florence + The Machine.

Vi ricordiamo che Crudelia uscirà il prossimo 26 maggio nei cinema e il 28 maggio su Disney+, tramite Accesso VIP: la pellicola vedrà protagonisti Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong.

Il film racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon)

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

Potrebbe interessarti anche: