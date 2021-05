Black Adam: Dwayne Johnson ci mostra il set del film DC spin-off di Shazam!

Il 28 luglio 2022, data d’uscita prevista per Black Adam, è ancora lontano, ma la produzione del film non perde tempo, come ci dimostra il protagonista Dwayne Johnson, che della pellicola è anche produttore.

Lo scatto, condiviso su Instagram, recita:

Un aggiornamento su Black Adam. Volevo mostrarvi questo fighissimo scatto dell’enorme set e del grandissimo e ambizioso sforzo produttivo. Zoomate e data un’occhiata. Siamo quasi a metà dell’opera e il nostro A-Team di produzione continua a dimostrare perché sono i migliori in quest’industria. Questa è una produzione ispiratrice in cui essere. Post Covid e siamo tornati al lavoro. La gerarchia di potere nell’universo DC sta per cambiare.

Del set c’è ben poco di riconoscibile, ma è con tutta probabilità quello visto in altri scatti diffusi dal cast negli scorsi giorni, con al suo interno un tempio, ambientazione che sappiamo sarà importante nella trama del film.

Film, che ricordiamo, darà finalmente un ruolo da protagonista al nostro The Rock anche nel mondo dei supereroi, con una parte a lui promessa ormai da molti anni, e in attesa di un futuro crossover effettivo con Shazam!.