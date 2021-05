Xbox: un easter egg era rimasto nascosto per 20 anni, potrebbero essercene altri

Xbox si prepara a festeggiare in grande stile i 20 anni dall’uscita della prima console. Proprio in questi giorni il magazine Kotaku ha rivelato l’esistenza di un easter egg che è riuscito a rimanere nascosto nel corso di questi due decenni. “Potrebbero essercene altri”.

La prima Xbox nascondeva una lista segreta con i nome dei membri dell’Xbox Dashboard Team. Per sbloccarla bisognava seguire una procedura piuttosto complicata: tanto per iniziare bisogna inserire un CD audio nella prima Xbox, copiarne il contenuto e quindi rinominarlo Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (sì, con ben 26 y). A questo punto, aprendo le impostazioni di sistema, la console mostra il nome dei membri del team.

Che nessuno ci abbia pensato in oltre 20 anni, francamente, non ci stupisce.

Per esecuzione e contenuto, l’easter egg ricorda molto da vicino un altro segreto scoperto solamente di recente. Questa volta si parla di Windows 95, dove era possibile accedere ad una lista degli sviluppatori dell’OS e ad una musica segreta seguendo una procedura altrettanto complicata.

In passato, sempre sulla prima Xbox, era stato scoperto un altro easter egg molto simile. Bisognava rinominare un file audio “<<Eggsßox>>” per ottenere in cambio dei titoli di ringraziamento per i partner di Xbox e per i clienti di Microsoft.

A quanto pare la prima Xbox ha ancora un sacco di misteri da esplorare. Lo aveva rivelato Seamus Blackley, creatore e designer della console, nel 2017. La caccia continua.