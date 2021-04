Windows 95, scoperto un nuovo easter egg dopo 25 anni

Windows 95 nascondeva un easter egg ancora inesplorato. Il sistema operativo non è più in uso da due decenni, eppure questa chicca è rimasta un segreto fino a pochi giorni fa.

Un easter egg è un segreto nascosto all’interno di un software di qualsiasi tipo. La storia dei videogiochi è piena di chicche di questo genere, tra stanze inarrivabili, citazioni ad altri titoli o veri e propri livelli nascosti. A volte vengono nascosti anche all’interno dell’hardware – come nel caso delle console di Microsoft. I sistemi operativi non sono da meno.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg

— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021