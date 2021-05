Rangers of the New Republic: cancellato lo spin-off di The Mandalorian

La serie TV spin-off di The Mandalorian, intitolata Rangers of the New Republic, è stata cancellata dalla Lucasfilm.

La serie spin-off di The Mandalorian, intitolata Rangers of the New Republic, non è più in lavorazione. Il progetto era in produzione per la piattaforma streaming Disney+ ma non andrà più avanti secondo quanto detto da Variety, che, in un articolo dedicato a Dave Filoni, diventato direttore creativo della Lucasfilm, ha rivelato questa news.

Il motivo della cancellazione è da attribuire, probabilmente, al licenziamento di Gina Carano, che doveva essere la figura protagonista di Rangers of the New Republic, e che, invece, è stata rimossa da The Mandalorian. Il progetto era stato annunciato durante l’Investor Day della scorsa estate, ma non erano stati dati altri aggiornamenti, praticamente fino ad ora. Rangers of the New Republic era uno dei tanti progetti annunciati durante l’Investor Day.

Jon Favreau aveva raccontato che la serie doveva essere ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi, più o meno nello stesso periodo di The Mandalorian. Tutto questo perché alcune serie televisive dedicate all’universo di Star Wars dovrebbero, o sarebbero dovute culminare, con un unico grande evento.

Ora gli show che si attendono legati a questo filone narrativo sono The Book of Boba Fett, la serie su Ahsoka Tano e la terza stagione di The Mandalorian. Mentre slegate da questa tematica ci sono Andor, la serie su Obi-Wan, The Acolyte e Lando.