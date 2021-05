Luther: le riprese del film inizieranno entro quest’anno

Idris Elba ha confermato che le riprese del film su Luther inizieranno entro quest’anno, precisamente entro settembre. Elba ha parlato del progetto durante un’intervista a Variety, dopo che qualche tempo fa aveva dichiarato di voler partecipare ad un film tratto dalla serie TV Luther.

Ecco le parole di Elba sul film dedicato a Luther:

Andremo in produzione, incrociando le dita, a settembre. Sono davvero entusiasta di questa cosa. Siamo veramente vicini ad ottenere il semaforo verde per questo progetto.

Qualche tempo fa il popolare attore aveva parlato della possibilità che il progetto si concretizzasse, con queste parole:

Non ci sono idee per una nuova stagione, ma vorrei chiarire che mi piacerebbe vedere Luther in una trasposizione come film. E posso dire che siamo vicini alla possibilità di fare un lungometraggio.

Già nel 2018 Elba aveva parlato della possibilità di portare sul grande schermo un nuovo progetto di Luther. “Luther ha tutti quegli ingredienti che richiamano film classici degli anni Novanta come Seven, e penso che dovremmo utilizzare tutti questi elementi per creare un nuovo progetto”.

La serie è composta da venti episodi, che sono andati in onda per cinque stagioni su BBC One tra il 2010 e il 2019. In Italia la serie ha debuttato nel 2011 su Fox Crime, e nel 2014 su Rai 2.