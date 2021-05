Loki: Tom Hiddleston vuole ancora interpretare il personaggio

Con la serie su Loki che è pronta ad essere distribuita su Disney+ gli appassionati si interrogano sul futuro del personaggio e su Tom Hiddleston. L’attore vorrà ancora interpretare il character, anche in futuro? Parlando ad Entertainment Weekly Hiddleston si è aperto a più possibilità, sempre nel segno di Loki.

Ecco cosa ha dichiarato:

Sono aperto a tutto. Ho detto addio al personaggio, e poi gli ho detto ‘ciao’ di nuovo. E poi ancora gli ho dato l’addio un’altra volta. Sto cercando di non farmi troppi pensieri a riguardo. Sono solo contento di essere qui, e ci sono ancora nuove strade da percorrere.

La serie su Loki, che arriverà sulla piattaforma per tutti i suoi abbonati con un episodio a settimana per sei settimane, seguirà quindi il sistema di release scaglionato episodio per episodio già visto con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, con l’unica differenza che i nuovi episodi verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì. Un sistema che ha funzionato bene presso il proprio pubblico, decisamente opposto a quello promosso da Netflix per molte delle sue serie di punta, visionabili in binge watching a partire dal day one.

Nel cast del serial ritroviamo anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e con la sceneggiatura di Michael Waldron.