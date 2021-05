Thor: Love and Thunder, le foto di Nuova Asgard dal set del film Marvel Studios

Come sappiamo, nell’universo del Marvel Cinematic Universe Asgard è stata distrutta alla fine di Thor: Ragnarok e il popolo asgardiano sopravvissuto si è in seguito stabilito sulla Terra, nel villaggio norvegese di Tønsberg, presto ribattezzato New Asgard e che ora scopriamo, tramite alcune foto dal set, che rivedremo anche in Thor: Love and Thunder.

New Thor: Love and Thunder set photos of New Asgard! (via Daily Mail: https://t.co/VvQYT98ceH) pic.twitter.com/uBYOXQWLBU — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 21, 2021

Sicuramente potevamo aspettarci, in questo nuovo film stand-alone dedicato a Thor, di tornare alla nuova dimora del dio del Tuono, dove Valchiria e gli altri asgardiani stanno riorganizzando la propria società.

Le foto non rivelano grandi spoiler, ma potremmo pensare che Nuova Asgard ora accoglierà anche turisti, data la presenza di un edificio dedicato alla Asgard Tours che possiamo presupporre si occuperà, per l’appunto, di accogliere i turisti “stranieri”.

La domanda, piuttosto, è: vedremo Thor tornare “a casa” dal suo viaggio nella galassia, magari alla fine del film? O New Asgard servirà solo come ponte di collegamento tra i personaggi sulla Terra e quelli nello spazio? Lo scopriremo a febbraio 2022, ovvero quando è prevista l’uscita nelle sale cinematografiche.

Nel cast ritroviamo, tra gli asgardiani, Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria) e Jaimie Alexander (Lady Sif), oltre a Christian Bale (Gorr), Natalie Portman (Jane Foster) e Russell Crowe (Zeus). Rivedremo anche i Guardiani della Galassia, tra cui lo Star-Lord di Chris Pratt, tutti diretti dal premio Oscar Taika Waititi.

