Tesla vuole aprire una Gigafactory nel Regno Unito?

Elon Musk è stato avvistato in Regno Unito, riaccendendo i rumor su una possibile Gigafactory britannica. Il CEO di Tesla si è fermato nel paese come tappa intermedia, prima di raggiungere la Germania per un sopralluogo dei cantieri della Gigafactory 4 di Berlino.

Il soggiorno di Elon Musk sarebbe durato due giorni e, stando ad una ricostruzione del The Telegraph, non si sarebbe trattato di una vacanza orientata al relax. L’arrivo dell’imprenditore coincide con la mobilitazione dell’Office for Investement, un ente che si occupa di facilitare gli investimenti internazionali nel Regno Unito.

In poco tempo i funzionari avrebbero predisposto una visita di un terreno di 250 ettari. Non è la prima volta che si parla di un possibile investimento di Tesla sul Regno Unito. A maggio del 2020 il Dipartimento con delega al commercio internazionale aveva condotto una ricerca per un terreno commerciale in grado di ospitare una fabbrica di auto elettriche di grosse dimensioni. All’epoca il DIT non aveva confermato che la ricerca fosse stata commissionata da Tesla. Lo stesso si può dire di Tesla, che non ha mai confermato i piani per aprire una Gigafactory nel Regno Unito.

Oggi le Gigafactory in tutto il mondo sono cinque e si trovano in Nevada, Buffalo, Shanghai, Berlino e Texas. Le ultime due sono ancora in costruzione.