Rurouni Kenshin: The Final, il film Warner Bros. arriverà su Netflix il 18 giugno

Il quarto film della saga live action tratta dal popolare manga shonen di Nobuhiro Watsuki, Rurouni Kenshin: The Final, arriverà anche in Italia a 18 giugno.

Gli appassionati di anime e manga, negli ultimi tempi, hanno visto accrescere il relativo catalogo Netflix in modo esponenziale: tra le altre cose, la piattaforma ha cominciato da tempo a proporre anche i live action giapponesi tratti dagli anime, solitamente poco e male distribuiti nel nostro Paese. Arriva ora la notizia, tramite la pagina placeholder, che il quarto film di Rurouni Kenshin arriverà per tutti abbonati al servizio il prossimo 18 giugno.

Come dicevamo, non stupisce tanto la notizia in sé, vista l’espansione di Netflix in Giappone e il conseguente caricamento sulla piattaforma di tanto materiale nipponico utile a saziare gli appetiti sia del pubblico giapponese stesso che di quello occidentale amante dei manga, quanto il fatto che questo sarà, almeno per ora, l’unico contenuto legato a questa saga presente.

Sicuramente una questione di accordi di distribuzione, ma in altri casi si è solitamente trattato di opere fruibili stand-alone o di “pacchetti”, vedasi quanto successo con Neon Genesis Evangelion o Full Metal Alchemist.

Partire dal quarto film di una saga potrebbe confondere i nuovi spettatori, ma del resto anche i fan del manga o dell’anime che non hanno avuto modo di vedere i primi tre live action. Oltretutto, questo quarto film fa in realtà parte di una doppia uscita, dato che a stretto giro è stato seguito dal quinto film, Rurouni Kenshin: The Beginning, che dopo l’uscita in sala dovrebbe approdare anch’esso su Netflix, ma probabilmente (al momento non è chiaro) solo in Giappone.

Entrambi i film erano molto attesi in patria, dato che raccontano uno una sezione avanzata di trama dal fumetto mai trasposta prima su altri media, animazione compresa, mentre il secondo è un prequel che narra le disavventure del protagonista prima dell’inizio del manga stesso.

Nel cast ritroviamo gli interpreti storici di tutta la saga: Takeru Satoh (Kenshin) ed Emi Takei (Kaoru).

