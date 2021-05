Pixel 6: nuove leak dei render e delle specifiche

OnLeaks diffonde una serie di immagini di un render CAD ipoteticamente definitivo del Pixel 6 base e del suo fratello di grandi dimensioni – ufficiosamente noto come “Pixel 6 Pro” -, leak che offrono tra le altre nuovi dettagli e specifiche tecniche.

Il modello “Pro” mostra uno schermo da 6,67 pollici dai bordi curvati sui lati con la presenza sul dorso di tre lenti fotografiche di cui si sa poco o niente se non il fatto che una di queste dovrebbe essere un teleobiettivo. Nelle immediate vicinanze sono presenti tre sensori che in tutta probabilità sono riempitivi per l’autofocus e il microfono, quindi subito affianco il flash LED. Il modello in questione è 163,9 x 75,8 x 8,9 millimetri.

Il normale Pixel 6, sempre stando alle leak, dovrebbe avere un display piatto da 6,4 pollici e misurare 158,6 x 74,8 x 8,9 millimetri. Ambo i modelli sono dotati di lettori di impronte, audio stereo, sensore di ricarica wireless e porta USB-C. Da notare che il modello base sia dotato di sole due lenti fotografiche.

Il CAD in cui è incappato OnLeaks dovrebbe peraltro offrire informazioni assolutamente affidabili, in quanto questo genere di modelli di riferimento viene inoltrato in anteprima ai produttori di accessori, così che cover e ammennicoli vari siano pronti a essere messi in commercio al momento del lancio.

