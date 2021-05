Mandibules – Due uomini e una mosca: trailer e foto della surreale commedia francese

Quentin Dupieux torna al cinema con il folle Mandibules - Due uomini e una mosca, bizzarra commedia in arrivo il 17 giugno nei cinema italiani.

Presentato fuori concorso alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, arriva al cinema grazie ad I Wonder Pictures Mandibules – Due uomini e una mosca, di cui vi mostriamo i primi materiali: trailer, poster e foto ufficiali.

Mandibules – Due uomini e una mosca vede tra i protagonisti la celebre Adèle Exarchopoulos (La vita di Adèle), Dave Chapman e Bruno Lochet, e racconta tra gag spumeggianti e battute nonsense la bizzarra avventura vissuta da Jean-Gab e Manu (Grégoire Ludig e David Marsais), due amici naïve, fannulloni, perdigiorno e piuttosto ingenui, che un giorno trovano dentro il bagagliaio di un’auto rubata nientemeno che… una mosca gigante! Per nulla impressionati dalla curiosa creatura, i due amici decidono di addestrarla a rubare cibo e altri beni primari per conto loro, così da poter stare al mondo senza faticare e continuare a non fare niente nella vita.

