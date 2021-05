Batman: Il lungo Halloween, una clip dalla parte Uno con Bruce Wayne e Alfred

Bruce Wayne e Alfred discutono di sicurezza e del senso di Halloween nella prima clip dal film animato Batman: Il lungo Halloween, in uscita a giugno negli USA.

Rimane molto atteso, tra i fan, il debutto a fine giugno del nuovo film animato del Cavaliere Oscuro, Batman: Il lungo Halloween, prima parte di un dittico che si concluderà ad agosto con la parte due. Arriva, ora, la prima clip dal film, che mette subito in chiaro il mood dell’operazione.

Batman: Il lungo Halloween è tratto dall’omonima graphic novel degli anni ’90 di Jeph Loeb e Tim Sale, qui riportata in animazione da Chris Palmer e Tim Sheridan.

Nella clip, Bruce e Alfred discutono della ormai atavica mancanza di marmocchi in cerca di caramelle, dalle parti di Villa Wayne, nonostante sia Halloween: un’occasione per parlare anche della decadenza della città stessa e di quanto sia buffo andare a incutere paura per strada, travestiti da mostro.

Nel film, Gotham City è ostaggio del boss mafioso Carmine Falcone, mentre il misterioso Holiday Killer terrorizza la città. Batman unirà le forze con il Gordon e Harvey Dent per far luce sulla situazione.

Il cast vocale originale del film è composto da Jenson Ackles (Batman), la scomparsa Naya Rivera (Catwoman), Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon), Titus Welliver (Carmine Falcone), David Dastmalchian (Calendar Man), Troy Baker (Joker), Amy Landecker (Barbara Gordon), Julie Nathanson (Gilda Dent), Jack Quaid (Alberto), Fred Tatasciore (Solomon Grundy) e Alastair Duncan (Alfred).

Il film, prodotto da Warner Bros. Animation, DC, e Warner Bros. Home Entertainment, arriverà in Digital Download e Blu-ray il prossimo 22 giugno negli Stati Uniti: non abbiamo date note per l’Italia, al momento.

