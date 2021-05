TikTok permetterà di rimuovere i bulli tutti assieme

Gli utenti del Regno Unito, della Corea del Sud, della Spagna, degli Emirati Arabi Uniti, del Vietnam e della Tailandia potranno a partire da oggi godere di una feature di TikTok che permette di gestire e rimuovere i commenti degli utenti anche in blocco. Un passo gigantesco che non tutti accolgono a braccia aperte, ma che sicuramente avrà un impatto molto forte sul video-social.

Se da una parte non si può che trarre soddisfazione dal fatto che non sia più necessario eseguire un lavoro certosino nel cancellare i commenti molesti uno per volta, è anche vero che questa nuova agilità potrebbe essere velocemente abusata da tiktokers privi di scrupoli che vogliono fornire un’immagine di sé che risulti priva di detrattori e critiche.

L’idea di base è quella di offrire ai creators i mezzi necessari a difendersi dalle ondate di troll internettiani e, allo stesso tempo, quella di scoraggiare coloro che cercano facile visibilità lanciando commenti roboanti e tutt’altro che corretti. Per sedare gli scopi narcisistici dei bulli, in pratica.

“Scoraggiare” è la parola chiave. Avere la possibilità di rimuovere commenti in blocco o di bloccare interi gruppi di utenti di TikTok non andrà a eliminare completamente i problemi, soprattutto se questi si manifestano con lungimirante malizia, tuttavia l’introduzione del nuovo sistema potrebbe effettivamente complicare la vita a qualche personaggio tossico in cerca di facili brividi.

Volendo essere cinici, si potrebbe anche sottolineare come l’aggiornamento miri anche a creare un ambiente più ovattato per gli autori delle clip social. Certi di poter rimuovere tutte le critiche sgradite, i tiktokers possono produrre contenuti con maggiore serenità, se non con maggior leggerezza.

Sebbene la funzione abbia al momento una distribuzione molto limitata, l’azienda fa sapere che nelle prossime settimane provvederà a renderla accessibile anche a molte altre nazioni

