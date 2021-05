The Conjuring – Per ordine del Diavolo: un video spiega il vero caso dietro al film

Anche il terzo film della saga dei coniugi Warren, The Conjuring – Per ordine del Diavolo, prende le mosse da un fatto reale: una featurette illustra quale.

Come sappiamo, i coniugi Warren, noti occultisti molto discussi nell’ambiente del paranormale, sono esistiti veramente: molti dei casi che abbiamo visto nella serie The Conjuring sono tratti da vicende “realmente accadute” in un modo o nell’altro. Proprio come in The Conjuring – Per ordine del Diavolo, che ha origine dal famoso processo a Arne Cheyenne Johnson, che una nuova featurette ufficiale illustra per introdurre il film.

Arne Cheyenne Johnson subì un processo, nel 1981, per aver ucciso il padrone di casa: la particolarità del caso è che la difesa si appellò al fatto che l’imputato fosse inconsapevole di star commettendo un crimine, in quanto posseduto dal demonio, proprio come confermato dai coniugi Warren tempo prima.

Per raccontare questa storia, che ha segnato un precedente nella storia legale americana, la featurette utilizza footage (anche inedito) dal film, accavallandolo al racconto di Debbie Johnson, moglie del sedicente posseduto. Un caso che destò molto scalpore e che, nel 1983, ispirò anche un altro film, per la tv, dal titolo The Demon Murder Case (in italiano Ostaggio per il demonio), con nel cast un giovane Kevin Bacon nei panni di Kenny Miller, versione fittizia di Arne Johnson.

The Conjuring – Per ordine del Diavolo uscirà nei cinema italiani il 3 giugno: Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves e la produzione di James Wan.

