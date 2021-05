Predator: primo ciak per la nuova pellicola della saga

A distanza oramai di due anni dall’acquisizione e dopo l’arrivo di Stars su Disney+, dovremmo esserci abituati all’idea che anche i franchise più “violenti” e meno “family friendly” del catalogo 20th Century Fox dovranno, prima o poi, essere valorizzati con nuovi capitoli o versioni. Fra questi c’è indubbiamente Predator, il cui quinto capitolo è stato annunciato, con un certo stupore da parte del pubblico, solo pochi mesi fa: arriva oggi il primo ciak!

A postare la foto su Instagram è il regista Dan Trachtenberg, che dopo 10 Cloverfield Lane si trova ora sul set della mitica saga. “Se può sanguinare…” è la citazione nel post, citazione che tutti i fan della serie colgono, naturalmente, al volo e completano altrettanto velocemente: “…possiamo ucciderlo!”.

Del nuovo film, in realtà, sappiamo ben poco, ma a quanto pare, oltre chiaramente all’assenza degli xenomorfi (presenti nei due discussi crossover Alien vs Predator) la pellicola non sarà un sequel diretto del precedente The Predator diretto nel 2018 da Shane Black, ma seguirà una nuova storia tratteggiata da Patrick Aison, sotto la supervisione del nume tutelare di Predator, John Davis.

Una cosa interessante da notare è che le riprese sono iniziate senza indugi, nonostante sembrava che Disney fosse incappata in un inghippo legale con Jim e John Thomas, ideatori della creatura. Non sappiamo se ci siano stati accordi dietro le quinte o risoluzioni di altro tipo.