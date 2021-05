Peacemaker: per John Cena, è un supereroe completamente squilibrato

John Cena, interprete del folle Peacemaker sia in Suicide Squad: Missione Suicida che nel serial omonimo di prossima uscita, non usa mezzi termini per descriverlo.

Warner Bros., come abbiamo visto negli ultimi tempi, sta presentando al pubblico molti progetti: tra questi vi è Peacemaker, serial per HBO Max che intende scavare nella storia d’origini dell’antieroe interpretato da John Cena, che ha approfittato della presentazione WarnerMedia per dire la sua sul personaggio.

È un supereroe completamente squilibrato

questa la definizione dell’attore e wrestler, che ha, anzi, utilizzato la “f word” per rafforzare il concetto.

Ama la pace così tanto che ucciderebbe per essa. Basta questa frase per renderti l’idea di quanto sia completamente andato.

Tant’è vero che, per via di questa sua distorta visione e delle sue conseguenze, finisce per entrare nella Suicide Squad, e che l’interpretazione che Gunn vuole dare al personaggio è quella di una versione distorta del Captain America del serial anni ’70.

Sappiamo inoltre che il regista James Gunn non sarà tenero con i membri della squadra nel secondo film della serie e ne vedremo morire diversi: Peacemaker, tuttavia, potrebbe essere uno dei pochi a salvarsi, anche in virtù del fatto che avrà una serie tv stand-alone, che tuttavia dovrebbe raccontarne il passato, perlomeno nella prima stagione.

L’ho già detto prima: è stato un onore pazzesco e un’incredibile opportunità essere parte della Suicide Squad e lavorare con James in quello che sarà un film fantastico. Sono ben più che entusiasta di ricongiungermi a lui nuovamente per Peacemaker [la serie, ndr]. Non vediamo l’ora che i fan possano vederla.

ha aggiunto l’ex star WWE.

Tra gli interpreti della serie, che non ha attualmente una data d’uscita prevista, ritroveremo alcuni volti del secondo film sulla Suicide Squad, così come alcune new entry: sono attualmente confermati Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Chris Conrad e Robert Patrick.