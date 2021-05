La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: trailer, poster e foto dalla serie Disney+

Disney+ ha rilasciato il trailer e le prime immagini (tra cui il poster) della nuova serie originale La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, basata sulla serie di libri best-seller di Trenton Lee Stewart.

La serie segue quattro orfani fuori dal comune che, dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, vengono reclutati dall’eccentrico e serafico Signor Benedict (Tony Hale, vincitore degli Emmy Award) per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza.

Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de “Il Misterioso Club Benedict” devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni vede come protagonisti Tony Hale (nel doppio ruolo di Benedict e Curtain), Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

Matt Manfredi e Phil Hay sono i creatori, sceneggiatori e produttori esecutivi della serie, mentre Darren Swimmer e Todd Slavkin sono gli showrunner. Lo show, composto di otto episodi, arriverà sulla piattaforma il prossimo 25 giugno.

