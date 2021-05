Friends: The Reunion – il trailer ufficiale di HBO Max

Il 27 maggio uscirà lo show Friends: The Reunion, in cui rivedremo tutti i protagonisti della sitcom: ecco il trailer.

Ci siamo: è arrivato il momento in cui si sta avvicinando l’uscita della reunion di Friends, e, da poco è stato rivelato il trailer ufficiale attraverso HBO Max. Nella reunion vedremo il cast originale della sitcom, formato da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ritornare nei luoghi in cui hanno realizzato la serie TV originale.

Qui sotto trovate il trailer della reunion di Friends.

L’arrivo su HBO Max di Friends: The Reunion sarà il 27 maggio.

Vedremo tornare Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) in quello che è stato il loro set per ben 10 stagioni della serie originale, ovvero lo stage 24, nel lotto degli studi Warner Bros. situato a Burbank.

Ricordiamo che David Schwimmer, interprete di Ross nello speciale e in tutta la serie, in una recente intervista ha detto che gli attori non riprenderanno il ruolo dei loro amati personaggi. Si tratterà, invece, di una tavola rotonda attraverso cui gli attori ricorderanno la loro esperienza di lavoro nel progetto, lunga un decennio. Ed in effetti il trailer non sembra smentire la cosa.