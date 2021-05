FantastikA 2021 – Al via la Virtual Edition

Dopo due anni e mezzo, torna Fantastika, la biennale d’arte dedicata a tutto il mondo del fantastico, in una speciale digital edition che sarà possibile seguire sabato 22 maggio e domenica 23 maggio. Lega Nerd abbraccia il Festival e diventa Media Partner, nel canale Twitch sarà possibile seguire tutti i panel della Quinta Edizione del Festival sul Fantastico.

Questa quinta edizione della Biennale d’illustrazione di Dozza si chiamerà FANTASTIKA “Cuore di drago” e andrà in onda in DIRETTA il 22 e 23 maggio 2021 su numerosissimi canali, come la pagina della stessa Fantastika, dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, del Centro Studi “La Tana del Drago” oltre al canale twitch di Lega Nerd.

Sarà possibile assistere gratuitamente ad incontri on-line con vari artisti, editori, illustratori e autori fin dalle 10 del mattino. “Draghi, eroi e magia: che fine ha fatto il fantasy?”: risponderanno a questa domanda il Direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, l’artista e autore Paolo Barbieri, passando per la scrittrice Licia Troisi fino al noto Roberto Recchioni e all’autore di giochi Francesco Nepitello. Questi sono solo alcuni degli ospiti che sarà possibile seguire nelle varie piattaforme social dedicate alla Biennale d’illustrazione di Dozza. Oltre a questo, durante la settimana quattro scultori del legno saranno a Dozza per scolpire altrettante statue sul tema Fantasy. Queste statue verranno collocate nel parco di Dozza, andando a costituire nel tempo un percorso tematico sui draghi, con statue di dimensione reale e quindi del tutto particolari.

La pandemia purtroppo ha fatto slittare l’edizione fisica del 2020, ma proprio per non lasciare soli i tanti seguaci del drago – commenta il Direttore Artistico dell’evento Ivan Cavini – si è deciso di realizzare un evento digitale totalmente gratuito. Sarà una nuova avventura che ha dato modo di sperimentare nuove formule, inserendo alcune novità che caratterizzeranno anche le future edizioni e che cambieranno per sempre il nostro approccio al genere fantasy, come alcuni scultori che hanno partecipato al Simposio del Trentino che realizzeranno alcune opere su legno ispirate ai grandi draghi del folklore, del cinema e della letteratura, ma anche la mostra delle tavole del fumettista di casa Bonelli Michele Rubini che rimarranno esposte nella sala delle armi della Rocca per molte settimane, in modo da renderla fruibile a un pubblico contingentato e distanziato. FantastikA è ancora un contenitore carico di arte e creatività perché oggi più che mai c’è bisogno di un piccolo ritorno alla normalità per volare oltre le pareti di casa… almeno con la fantasia!

FantastikA, nata nel 2014, è stata un’idea ed una scommessa vincente, da subito accolta sia dall’Amministrazione comunale che dalla Fondazione Dozza Città d’Arte. Nelle varie edizioni ha portato a Dozza migliaia di visitatori alimentando interesse e passione per un genere, il fantastico, che si inserisce perfettamente nel contesto della Rocca e del Borgo di Dozza, un contesto che molti definiscono ‘senza spazio e senza tempo‘. La Digital Edition che si svolgerà nella settimana dal 17 al 23 maggio (con alcuni eventi già nei primi giorni della settimana) sarà un appuntamento essenziale, con interessanti novità, per mantenere vivo e vivace questo filone artistico oramai consolidato e caratteristico, tra le novità ovviamente anche il gemellaggio e la partnership con la redazione di Lega Nerd, sempre attenta a tematiche di questo tipo.

Esprimiamo grande soddisfazione – commenta il Sindaco di Dozza Luca Albertazzi –per essere riusciti ad organizzare FantastiKa quest’anno riuscendo così a recuperare la mancata edizione 2020. L’edizione 2021 sarà in gran parte on-line, un’edizione quindi atipica, ma fondamentale dal punto di vista della promozione. Infatti tutti i materiali che verranno prodotti – conferenze, incontri ecc. – on line porteranno il nome di Dozza in giro per il mondo, presso gli amanti del settore fantasy, ma non solo.

Per seguire la Diretta basta andare sulle seguenti pagine e canali