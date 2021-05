Matera Film Festival 2021: David Cronenberg ospite d’onore

È David Cronenberg l’ospite d’onore della seconda edizione del Matera Film Festival, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre 2021. Il grande cineasta canadese, Leone D’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante tutta la settimana del festival, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione.

Il programma del Matera Film Festival si arricchisce anche di una retrospettiva completamente dedicata al maestro David Cronenberg. Questi i titoli di alcuni dei lungometraggi che saranno presentati al pubblico durante i giorni del Festival: Scanners (1981), Videodrome (1983), The Dead Zone (La zona morta) (1983), The Fly (La mosca) (1986), Crash (1996), eXistenZ (1999); A History of Violence (2005) e Eastern Promises (La promessa dell’assassino) (2007).

Lo stesso David Cronenberg ha affermato:

Non vedo l’ora di tornare a Matera, non come turista, ma come protagonista di un bellissimo Festival di Cinema che si terrà in una bellissima e antica città. L’energia e la creatività del passato saranno intorno a noi e ci avvolgeranno in un abbraccio di gioia cinematografica e spirito di condivisione.

Sul sito www.materafilmfestival.it e sui principali canali social dell’evento saranno comunicati i dettagli delle attività che saranno dedicate al regista cult David Cronenberg.