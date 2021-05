Aquaman 2: Jason Momoa è tra gli autori della sceneggiatura

Jason Momoa ha svelato non solo quando inizieranno le riprese di Aquaman 2, ma anche il suo coinvolgimento in stesura di copione.

Avere ospite in trasmissione Jason Momoa è sempre un colpaccio da parte di un programma televisivo: al di là della sua prestanza fisica e aria da duro che porta nei film, Momoa è un personaggio molto simpatico, che ha allietato gli spettatori del The Drew Barrymore Show rivelando, tra l’altro, un paio di novità sull’atteso Aquaman 2.

La scusa per essere in collegamento con lo studio, in teoria, era quella di parlare della sua nuova compagnia dedicata alle bibite, la Mananalu Pure Water, ma il discorso non poteva non spostarsi anche sul prossimo film stand-alone sull’atlantideo.

Dopo aver concluso il primo film, col mio partner di scrittura ne abbiamo immaginato un secondo e abbiamo buttato giù una bozza. Vi posso dire che ho adorato partecipare alla scrittura. Quindi, abbiamo realizzato il primo trattamento e poi James [Wan, ndr] e David [Leslie Johnson-McGoldrick, ndr] l’hanno completata.

Un’esperienza che sembra sia andata benissimo:

Ci abbiamo messo il cuore. Invece di ricevere semplicemente una sceneggiatura e portarla in scena, sei incoraggiato al 100% dal tuo regista e dai co-sceneggiatori. Per me è esaltante e sono su di giri ad andare a girare. Parto a luglio per l’inizio delle riprese.

Ottime notizie, dunque, per i fan di Arthur Curry: con le riprese che stanno per cominciare, la data di uscita prevista delle feste natalizie del 2022 sembre assicurata.

Aquaman 2 vedrà il ritorno alla regia di James Wan e tra gli interpreti, oltre a Jason Momoa, anche il ritorno di Amber Heard (Mera), Dolph Lundgren (Nereus) e Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta).

