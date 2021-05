Smart: il SUV elettrico si mostra nei primi sketch ‘ufficiosi’, tutte le immagini

Per la prima volta possiamo farci un'idea piuttosto chiara di come sarà il primo SUV di Smart. Sarà presentato al Salone di Monaco verso la fine dell'anno.

Si torna a parlare del primo SUV di Smart, brand che fino ad oggi si è sempre distinto per le sue auto a misura di città. O meglio, a misura di qualsiasi parcheggio cittadino. Si tratta del veicolo più ambizioso della casa automobilistica di Daimler. Ovviamente, come tutte le altre vetture di Smart, sarà completamente elettrico.

Del SUV se ne parla ormai da diverso tempo. Sappiamo che sarà realizzato in collaborazione con l’azienda cinese Geely, oltre al fatto che avrà comunque delle dimensioni compatte (relativamente parlando). Auto Express oggi è in grado di mostrarci, in anteprima, un render che dovrebbe rappresentare in modo piuttosto fedele quello che sarà il look finale del veicolo. Il render, giura la rivista britannica, è basato interamente su un bozzetto ufficiale di Smart.

Il primo concept del SUV di Smart si farà vedere al Salone di Monaco del 2021 e andrà in produzione nel 2023. Il design è a cura degli uffici centrali di Smart, guidati da Gorden Wagner di Mercedes, mentre la produzione tecnica è affidata alla casa automobilistica cinese.

Gli interni sono spaziosi, con posto per un massimo di cinque passeggeri, mentre le dimensioni complessive dovrebbero aggirarsi attorno a quelle del MINI Countryman, che ovviamente si preannuncia già un competitor diretto.

Abbiamo colto l’occasione per reinventare il nostro brand. La calandra sarà cool, sexy e matura, non sarà il solito aspetto giocoso e carino delle altre Smart.

ha spiegato Wagner.

Gli interni, peraltro, potrebbero contare su un sistema di infotainment ultra-tecnologico almeno simile al MBUX di Mercedes-Benz.