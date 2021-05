Nintendo diventa un trend di internet per merito di un matrimonio

Nintendo-kon, il "matrimonio Nintendo" è diventato un trend in Rete, tutto merito di due Vip nipponici che stanno per convogliare a nozze.

Il cantante jpop Gen Hoshino, 28 anni, e l’attrice nipponica Yui Aragaki, 32, hanno annunciato ufficialmente di essersi sposati. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il loro matrimonio ha creato un trend internettiano che ha in qualche modo coinvolto Nintendo, attraverso l’hashtag “Nintendo-kon“, ovvero “matrimonio Nintendo”.

Il fil rouge che ricollega questa bizzarra coincidenza è, banalmente, il fatto che ambo i personaggi abbiano partecipato in diversi momenti alle clip promozionali della nota azienda videoludica. Hoshino si è fatto portavoce del 35eimo anniversario di Super Mario Bros., mentre Aragaki si è prestata con una certa solerzia agli spot di Animal Crossing e di Ring Fit Adventure.

Nonostante sarebbe lecito interpretare un simile entusiasmo internettiano come la prova empirica del fatto che Nintendo, in qualche modo, abbia permesso ai due di incontrarsi, conoscersi e infine legarsi in matrimonio, la verità si muove in tutt’altra direzione.

I due hanno rotto il ghiaccio nel “lontano” 2016, partecipando assieme a un live-action ispirato al manca Nigeru wa haji da ga yaku ni tatsu, meglio noto con il titolo inglese The Full-Time Wife Escapist. Come entra nell’equazione Nintendo? In nessun modo.

La presenza delle celebrities nelle pubblicità offre nei media nipponici una narrazione un po’ voyeuristica della loro esistenza, la quale potrebbe essere tradotta nel rispettivo nostrano della famiglia dei Ferragnez. Un mondo, dunque, ove la pubblicità prende la forma della vita privata e la vita privata si sfuma nella promozione di un prodotto.

Nintendo, quindi, ha rappresentato più che altro un testimone posto sul ciglio strada, un testimone che i fan non hanno potuto fare a meno di celebrare con una sintesi del motto “galeotto fu lo spot e chi lo ha girato”.

