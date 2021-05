Loki: un nuovo teaser della serie Disney+ ci presenta Miss Minutes

Tom Hiddleston e Owen Wilson di nuovo protagonisti di un trailer per l’atteso serial Loki: questa volta il dio dell’inganno è alle prese con un’autorità a cui ha “qualche difficoltà” a sottomettersi: Miss Minutes della Time Variance Authority!

Il video è ricco di footage inedito e personaggi che impareremo a conoscere e, probabilmente, amare, data la loro importanza all’interno della trama dello show. Questa la versione in lingua originale:

La serie arriverà su Disney+ per tutti i suoi abbonati a partire dal 9 giugno, con un episodio a settimana per sei settimane, proprio come già successo con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. L’unica differenza? La giornata di rilascio, divenuta mercoledì e non più venerdì.

Nel cast del serial ritroviamo anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

