La candela aromatizzata alla vagina di Gwyneth Paltrow ha la tendenza a esplodere

La candela “Questo Odora Come i Miei Orgasmi” (nota in passato come “Questo Odora Come la Mia Vagina”) commerciata dall’azienda della nota attrice Gwyneth Paltrow, Goop, sta creando qualche problema: diverse testimonianze segnalano che il prodotto sia più infiammabile di quanto sia lecito pensare e che non di rado esploda in una colonna di fiamme.

A segnalarlo ufficialmente è il texano Colby Watson, il quale ha chiesto per vie legali un risarcimento da cinque milioni di dollari per un incidente avvenuto in camera da letto. L’unico a farsi male è stato il comodino, il quale ora è marchiato a vita da un alone nero, tuttavia le filosofie USA sulle cause pecuniarie sono assolutamente scriteriate e incompatibili con la logica.

Al di là della folle richiesta di compensazione, resta il fatto che le carte giunte in tribunale descrivano una rappresentazione della candela che è più vicina ai fuochi d’artificio che a uno strumento con cui assicurarsi benessere e relax: vampate di fuoco, cerca bollente che schizza per tutta casa e un barattolo di vetro carbonizzato che si accartoccia su sé stesso.

Il The Guardian fa notare che la medesima scena sia stata vissuta tempo prima da Jody Thompson, la quale ha vinto la bizzarra candela di Paltrow in occasione di un concorso natalizio, l’ha accesa nel suo caminetto e ha visto “scatenarsi l’inferno”.

Anche in questo caso, la situazione si è conclusa con molta apprensione e nessun danno concreto, tuttavia pare che l’azienda abbia cercato di tamponare il danno offrendo alla signora britannica dei prodotti promozionali.

Goop, di suo, si scrolla di dosso la responsabilità degli incidenti, sottolineando come in tutti i casi riportati non siano state seguite le istruzioni d’uso, istruzioni che suggeriscono di accorciare a colpi di forbici lo stoppino della candela e di non tenerla accesa per più di due ore.

