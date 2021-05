Bautista come Green Lantern? La risposta dell’attore

Un appassionato ha provato a immaginare Dave Bautista come il Green Lantern Kilowog, e l'attore l'ha presa in maniera particolare.

Qualche tempo fa alcuni appassionati hanno provato a dibattere sull’idea di vedere Dave Bautista nei panni di Green Lantern, ed in particolare come Kilowog, una delle Lanterne Verdi più suggestive in assoluto. Lo stesso Bautista ha provato a rispondere a questo messaggio in maniera piuttosto simpatica.

Ecco il tweet di Bautista sull’ipotesi di interpretare il Green Lantern Kilowog.

Okay, so di non essere il tipo più bello del mondo, ma ricevere questo tipo di fancast mi sembra a livello estetico una vera e propria sfida.

Insomma, sembra che Bautista non sia proprio convinto della possibilità di interpretare Kilowog, che, del resto, si caratterizza in maniera molto particolare. Appartenente al corpo delle Lanterne Verdi, Kilowog è il principale addestratore delle nuove reclute del corpo. Il suo aspetto è quello di un porcino brutale.

Ma Bautista ha già fino ad ora interpretato un personaggio da cinecomics piuttosto particolare: stiamo parlando di Drax de I Guardiani della Galassia, character al quale James Gunn voleva dedicare anche uno spin-off.

Lo stesso Bautista ha dichiarato però che non interpreterà ancora per molto il personaggio di Drax.