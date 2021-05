Eternals: nuovo sguardo al design dei personaggi grazie al calendario ufficiale

Quando i film sono attesissimi e gli asset promozionali sono centellinati, i fan più curiosi scovano anticipazioni ovunque: in particolare nel merchandise preparato per l’occasione, spesso da compagnie esterne, che in un modo o nell’altro possono contribuire al leak sul design o sulla trama dei blockbuster che stanno scatenando più hype. Proprio come è appena successo con Eternals.

Solitamente questo genere di anticipazioni provengono da giocattoli, libri illustrati e cancelleria per la scuola, sebbene spesso i produttori si prendano delle licenze sull’effettiva corrispondenza del prodotto raffigurato con quello che poi andrà in sala: sia per una maggior commerciabilità dell’oggetto che, a volte, perché gli asset produttivi derivano da versioni preliminari dell’opera.

Blurry look at the Eternals pic.twitter.com/PXPDglQnne — ETERNALS UPDATES (@Eternalsupdate) May 18, 2021

Non è questo il caso, perché, proprio come per il calendario di The Batman che vi abbiamo mostrato questo pomeriggio, anche il calendario di Eternals, nuovo componente del roster MCU, ci regala qualche nuova anteprima del nuovo supergruppo Marvel.

Dato che del film, nonostante sia in dirittura d’arrivo (con una data d’uscita attualmente prevista per il prossimo 3 novembre) non si è ancora visto neanche un teaser trailer ma solo immagini promozionali e una manciata di secondi di footage all’interno di un video celebrativo dei Marvel Studios, queste foto sono abbastanza per scatenare l’immaginazione dei Marvel fan.

Il film, che va a presentare un nuovo supergruppo (in un momento di vacanza degli Avengers e dopo i magri risultati dei supergruppi portati in tv, soprattutto il tonfo degli Inhumans) racconta le avventure degli Eterni, parte dell’universo Marvel dal 1976, creati dal genio di Jack Kirby.

Eternals vanta un cast di grande respiro: la regia è affidata a Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, mentre tra gli interpreti abbiamo Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan e Kit Harington.