Beast: il nuovo film di Idris Elba uscirà nel 2022

19—Mag—2021 / 10:07 AM

Il film thriller con protagonista Idris Elba, intitolato Beast, uscirà nel 2022, secondo quanto stabilito dalla Universal. La data precisa di distribuzione del lungometraggio è quella del 19 agosto 2022. Il film è diretto da Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns, and Contraband) e scritto da Ryan Engle (Rampage, Non-Stop).

Idris Elba in Beast interpreta il ruolo di Nate Samuels, un vedovo e padre di famiglia che ritorna in Sud Africa dove ha conosciuto sua moglie. Ma questo viaggio che il dottore farà assieme alle sue figlie diventerà presto un vero e proprio incubo, quando un leone sopravvissuto alla caccia di alcuni bracconieri si ritroverà a perseguitare l’intera famiglia.

Idris Elba è noto per i suoi ruoli nei film d’azione, ed è arrivato a lavorare in un cinecomics di livello con The Suicide Squad, che arriverà nelle sale cinematografiche proprio ad agosto. Storm Reid ha detto di lui: