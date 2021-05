James Gunn minacciato per le rivelazioni fatte su The Suicide Squad

James Gunn a causa delle sue ultime rivelazioni sul destino dei personaggi di The Suicide Squad sta ricevendo minacce quotidiane online. Il regista, dopo aver ribadito che è meglio non affezionarsi troppo ai personaggi come recita lo slogan del poster del film, ha detto che quasi tutti i personaggi potrebbero morire in The Suicide Squad.

Parlando di The Suicide Squad, Gunn ha ammesso che molti dei personaggi potrebbero morire. Nel cast del film ritroviamo i personaggi di Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) e Capitan Boomerang (Jai Courtney). Ci saranno però anche delle new entry come Peacemaker (John Cena), Savant (Michael Rooker), Re Squalo (Sylvester Stallone) e Bloodsport (Idris Elba). Naturalmente ancora non si sa chi di loro morirà durante la sanguinosa missione a Corto Maltese.

Su Twitter, Gunn ha condiviso una delle minacce che ha ricevuto sui social media riguardo alla possibile morte dei personaggi del film. Anche se la maggior parte dei messaggi che riceve sono positivi non è mai piacevole ricevere questo tipo di minacce, ecco cosa il regista ha detto in merito:

Cerco di non impantanarmi in nessuno dei due tipi di messaggi e di rimanere concentrato su ciò che amo fare.

This morning on IG: “This is a threat. If you kill (character name redacted) I will hatecrime you.” Every. Single. Day. https://t.co/LVlRfMTUG2 — James Gunn (@JamesGunn) May 15, 2021

La sopravvivenza di Harley Quinn è stata oggetto di accesi dibattiti online, infatti anche se a Gunn è stata data la libertà creativa di uccidere qualsiasi personaggio desideri, Harley Quinn è parte integrante della serie e del DCEU in generale, quindi è improbabile che venga eliminata. Ad ogni modo lo scopriremo quando il film uscirà quest’estate.