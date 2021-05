The Suicide Squad: “quasi tutti i personaggi moriranno”

James Gunn ha rivelato senza troppe cerimonie che quasi tutti i personaggi di The Suicide Squad moriranno. Questa non è la prima volta che Gunn suggerisce che il film sarà una vera carneficina. Tra le altre cose lo slogan del film, “Don’t Get Too Attached” (Non affezionatevi troppo), è indice del fatto che qualsiasi personaggio potrebbe morire da un momento all’altro.

Nella versione di Suicide Squad di David Ayer del 2017 solo pochi personaggi perdevano la vita, invece sembra che Gunn abbia piani molto diversi per la sua versione. The Suicide Squad sarà un reboot quindi avrà una storia autonoma senza alcun collegamento con il film del 2017.

Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) e Capitan Boomerang (Jai Courtney) torneranno a formare la Task Force X. Il regista però introdurrà anche nuovi arrivati, tra cui Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba), Savant (Michael Rooker) e Re Squalo (Sylvester Stallone). Ma come Gunn ha avvertito innumerevoli volte, non tutti questi personaggi ne usciranno vivi.

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, al regista di The Suicide Squad, James Gunn, è stato chiesto quanti personaggi moriranno nel film. Anche se nessuno si aspetta che la sua sia una risposta onesta e accurata, ha risposto: “Quasi tutti”. Anche se potrebbe benissimo scherzare, la sua risposta è in linea con il marketing del film e con i commenti che ha fatto in passato. Di seguito lo screenshot della sua risposta:

Anche se a Gunn è stata data la libertà creativa di uccidere qualsiasi personaggio desideri, Harley Quinn è parte integrante della serie e del DCEU in generale, quindi è improbabile che venga eliminata. Inoltre Margot Robbie ha persino espresso il desiderio di condividere lo schermo con Poison Ivy un giorno.