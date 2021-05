Uncharted: l’interprete di Nathan Drake nei videogiochi loda Tom Holland

Nolan North è un attore e doppiatore molto noto ai videogiocatori, avendo prestato la voce a una pletora di personaggi e, in particolare, al popolarissimo Nathan Drake, protagonista della saga di Uncharted. Ai microfoni del podcast Good Game Nice Try, North ha fornito al pubblico i suoi pensieri e le sue riflessioni sul film tratto dall’epopea videoludica creata da Naughty Dog.

Il film, che vedrà come protagonista Tom Holland nel ruolo di un giovane Nathan Drake, si interporrà tra i flashback sull’adolescenza di Nathan visti in Uncharted 3: L’inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro e l’inizio di Uncharted: Drake’s Fortune, primo capitolo della saga, e vedrà nel cast anche Mark Wahlberg nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan, mentore del ragazzo, e Antonio Banderas, presumibilmente in quelli del villain.

North è stato invitato sul set del film dalla produzione, e sebbene non possa rivelare pressoché nulla di quello che ha visto, pur restando vago ha espresso ottime impressioni in merito alla pellicola, attualmente prevista per l’arrivo nei cinema il 18 febbraio 2022, dopo una serie di rimandi.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH — Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020

North afferma che il film non è categorizzato come un vero e proprio prequel dei videogiochi, quanto una storia a parte:

Non lo chiamano così, non è un prequel, è una versione di Nathan Drake a vent’anni.

ha affermato.

E il fatto che il film non sia direttamente ripreso da un momento specifico dei giochi per lui non è un problema, anzi: un adattamento pedissequo avrebbe avuto un sapore stantio, perché la gente avrebbe già saputo cosa aspettarsi se aveva già giocato i videogiochi su PlayStation.

Per anni c’è stato un acceso dibattito in rete su chi avrebbe dovuto interpretare Nathan Drake in un lungometraggio cinematografico, e lui era uno dei fan favourite, naturalmente, poiché oltre a “possedere” la voce del personaggio, fisicamente sarebbe stato assai credibile. La cosa non si è mai concretizzata e lui, dice, ci ha messo una pietra sopra da molto tempo, affermando di aver lasciato andare il personaggio per la sua strada dopo aver concluso il doppiaggio del quarto capitolo della serie videoludica ed è ben contento che sia Tom Holland a lasciare, ora, la sua impronta sul personaggio.

E sul giovane attore britannico (inizialmente osteggiato da una frangia di fan del personaggio originale che si è in parte ricreduta dopo la prima, convincente, foto in costume) North ha parole di lode.

Innanzitutto afferma di aver visto la giusta alchimia tra lui e Wahlberg, cosa che chi conosce i videogiochi sa quanto sia fondamentale visto il rapporto tra i due. Inoltre, ritiene che la scelta di Holland per la parte sia vincente:

È un gran bravo ragazzo. Un grande fan di Uncharted. Adoro il fatto che quando viaggia si porti sempre appresso il fratello Harry e le loro mazze da golf! È entusiasta. E così atletico. Un grande ballerino. In realtà, nei limiti consentiti dalla sicurezza, ha eseguito molti dei suoi stunt personalmente.

Sicuramente, le doti ginniche sono un tratto fisico importante del personaggio, e Holland può fare bene su quel fronte. Staremo a vedere: la release della pellicola è ancora lontana e finora abbiamo avuto solo qualche foto dal set per fomentare l’hype.

