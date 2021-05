Run: poster e trailer italiani dell’horror psicologico con Sarah Paulson

La distribuzione di Run, horror / thriller di stampo apertamente psicologico diretto da Aneesh Chaganty, è stata frammentata a seconda dei Paesi (negli States è arrivato su Hulu, in altre nazioni su Netflix) ma il consenso di pubblico e critica è stato unanime, con elogi che sono arrivati addirittura da Stephen King. Ora il film è pronto ad arrivare anche nelle sale cinematografiche italiane, grazie a Lucky Red e Universal Pictures: vi presentiamo il poster e il trailer italiani, oltre a una galleria di foto ufficiali.

Il film vede protagonista la star di American Horror Story e Ratched, Sarah Paulson, pluripremiata e apprezzatissima anche per questa nuova interpretazione nei panni della disturbata Diane. A farle da contraltare Kiera Allen, nel ruolo di sua figlia Chloe.

Paulson è ormai avvezza a questi ruoli molto difficili in storie di grande impatto psicologico, e la sua bravura di certo non è passata inosservata: è stata la prima attrice ad aggiudicarsi nello stesso anno il Golden Globe, l’Emmy, lo Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Award e il Television Critics Association Award per la sua interpretazione in American Crime Story.

Run è il coronamento di questa fase della carriera, unendo il suo talento con quello del giovane regista Aneesh Chaganty, già noto presso il Sundance Film Festival per il suo primo lungometraggio, Searching.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il prossimo 10 giugno:

Dicono che non ci si possa sottrarre all’amore di una madre… ma per Chloe questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l’amore di una madre diventa troppo stretto… devi scappare.

