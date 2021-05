Love, Death & Robots 2: doveva esserci il Conan di Schwarzenegger

Love, Death & Robots 2 non sembra aver soddisfatto in pieno gli appassionati, come dimostra anche la nostra recensione, ma c’è un qualcosa che forse avrebbe potuto veramente entusiasmare: la partecipazione di Arnold Schwarzenegger.

Durante una live su Reddit il creatore Tim Miller e la supervisor Jennifer Yuh hanno parlato proprio della partecipazione mancata di Schwarzenegger a Love, Death & Robots 2, dichiarando:

Arnold ci ha fatto pressioni per entrare, e questo perché lo show a Hollywood è molto apprezzato. Lo abbiamo preso in considerazione, e ci siamo chiesti come avremmo potuto inserirlo, abbiamo perciò pensato ad un corto su Conan, ma non siamo riusciti ad ottenere i permessi.

Secondo quanto riferito da Miller e Jennifer Yuh il corto si sarebbe basato su Chiodi Rossi ed avrebbe avuto presente Valeria, la regina dei pirati, e poi ancora una città perduta. Insomma, tutti elementi gustosi, che forse avrebbero ravvivato questa nuova stagione di Love, Death & Robots.

Le nuove puntate hanno fatto il loro debutto il 14 maggio sulla piattaforma streaming, con la distribuzione di otto episodi totali. Già prevista anche una terza stagione di Love, Death & Robots che farà il suo debutto nel 2022.

