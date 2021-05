LEGO Gold Coin: in arrivo il 20 maggio l’ultima della collezione con una sorpresa

Dopo essere stata posticipata ad inizio maggio, forse anche a causa dei pasticci di LEGO con la sonda Ulysses, la LEGO Gold Coin, l’ultima moneta da collezione viene confermata da LEGO tramite la newsletter ricevuta nei giorni scorsi, per il 20 maggio.

Oltre a questo gradito annuncio relativo alla quinta ed ultima moneta da collezione, nella newsletter è indicato che più avanti, nel corso dell’anno, verranno rimesse in vendita anche le prime quattro monete che hanno fatto dannare gli AFOL di tutto il mondo, specialmente quella Classic Space finita nel giro di pochi attimi.

Riguardo all’ora esatta in cui verrà resa disponibile la moneta dorata, il sito Jays Brick indica le 10 AM per la zona EMEA, così come era avvenuto per la sonda Ulysses dopotutto.