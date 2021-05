Lamborghini: la prima supercar 100% elettrica dopo il 2025

Lamborghini lavora alla sua prima supercar 100% elettrica. Dopo la Sian ibrida, il Toro di Sant’Agata si prepara ad abbracciare completamente la rivoluzione elettrica. Si procede per gradi: nel 2024 ogni Lamborghini avrà una versione ibrida. Poi dal 2025 si inizia a lavorare al debutto della prima Lamborghini elettrica.

Nel corso dei prossimi tre anni Lamborghini farà uscire le versioni ibrido plug-in delle sue Aventador, Huracán e Urus. Il passaggio a modelli con propulsione elettrica non è uno scherzo, per un produttore come Lamborghini. Come per Aston Martin e Ferrari, il Toro dovrà vincere la sfida del peso delle batterie. Restituire lo stesso feeling a cui sono abituati i suoi affezionati clienti sarà un’impresa impegnativa.

Da una parte la spinta dei legislatori, in tutto il mondo. Dall’altra le conquiste dell’elettrico, con EV come la nuova Tesla Model S Plaid+ che sono perfettamente in grado di mangiarsi a colazione hypercar di indubbia fama nei tempi d’accelerazione. Insomma, per Lamborghini è arrivato il momento di buttarsi nella mischia.

Lamborghini, a differenza di altri brand, non ha ancora annunciato quando intende sospendere la produzione di veicoli a motore endotermico. Nel frattempo, altri rivali diretti lavorano alle loro prime auto elettriche. La prima Ferrari EV potrebbe arrivare già nel 2025.