Emma Watson rompe il silenzio sul suo vociferato ritiro e sulla sua vita privata

Negli scorsi mesi si sono succedute diverse voci sul conto di Emma Watson, star molto amata dai fan e solitamente anche molto brava a star fuori dalla luce dei riflettori quando si parla di vita privata. L’insistenza di tali rumor e indiscrezioni, tuttavia, ha spinto l’attrice a fare una dichiarazione pubblica sui social.

Due gli argomenti principali che hanno solleticato i tabloid britannici (e non solo): il suo presunto ritiro definitivo dalle scene (più volte smentito) e il suo rapporto con Leo Robinton, uomo d’affari californiano coetaneo dell’interprete franco-britannica.

Cari fan, i rumor sul fatto che io sia fidanzata o meno, o che la mia carriera sia in pausa o meno, sono modi di creare click ogni volta che vengono dichiarati veri o falsi. Se ho novità da comunicarvi, prometto che le condividerò con voi.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

If I have news – I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

ha affermato.

Nel frattempo, fate conto che se non avete mie notizie significa che sto semplicemente passando placidamente questo periodo di pandemia come tutti: fallendo nel fare il pane col lievito madre, accudendo i miei cari e facendo del mio meglio per non diffondere un virus che sta ancora affliggendo così tante persone.

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are – failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

continua il messaggio.

I am sending so much love to you, hoping you’re ok and as well and happy as you can be in these strange times. And again, thank you to everyone working so hard to keep us safe and well.

E

Xx — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Vi mando tanto affetto, sperando che stiate bene, in salute e felici per quanto possibili in questi strani tempi. Ancora, grazie a tutti per lavorare così duramente per mantenerci bene e al sicuro.

Non una parola, nello specifico, sui due argomenti, ma la dichiarazione risulta senza dubbio eloquente. Attualmente non si hanno, difatti, informazioni su possibili futuri ingaggi dell’attrice, vista al cinema l’ultima volta in Piccole donne di Greta Gerwig, uscito nelle sale italiane a gennaio 2020.

