Dune arriverà prima al cinema, e poi in streaming?

Deadline ha rivelato che Dune dovrebbe uscire prima al cinema, ed a distanza di 45 giorni in streaming.

Inizialmente la Warner Bros aveva stabilito per Dune una uscita in contemporanea sia al cinema che sulla piattaforma HBO Max, ma sembra che i piani possano cambiare, e che il film possa arrivare direttamente nelle sale cinematografiche.

Deadline ha riportato che il film fantascientifico uscirà prima a Venezia, e dopo, l’1 ottobre, nelle sale cinematografiche. Successivamente dovrebbero passare circa 45 giorni prima che il film arrivi sulle piattaforme streaming.

L’accordo per l’uscita esclusiva nelle sale cinematografiche è stato raggiunto dalla Warner Bros con Regal Cinemas. Uno dei motivi per cui si sta premendo per l’uscita cinematografica è il fatto che Legendary ha finanziato il 75% del film.

Protagonista principale di Dune è Timothée Chalamet, interprete di Paul Atreides. Paul Atreides è il figlio di Duke Leto Atreides (Oscar Isaac), destinato a diventare il messia Muad’Dib.

Nel cast, oltre al protagonista Timothée Chalamet ci sono nomi come Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac.

Il film è ovviamente tratto dalla serie di romanzi di Frank Herbert, il cui primo volume fu pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo. Si tratta di uno dei capisaldi della fantascienza moderna, per cui c’è molta curiosità attorno al progetto, che Warner tiene molto in considerazione, tanto da averne già annunciato il sequel.