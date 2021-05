Space Force: un comandante è stato rimosso per le sue opinioni estreme

Un comandante di Space Force si è confessato in un'intervista lamentando che l'esercito fosse ormai marxista, perdendo l'incarico.

Un comandante di Space Force si è aperto a un podcast, il The Steve Gruber Show, con il chiaro intento di promuovere il suo libro neo-pubblicato. Ne è venuto fuori che l’uomo, il Tenente Colonnello Matthew Lohmeier, sia convinto che le forze armate statunitensi siano ormai composte da debosciati i cui valori sono stati corrotti dal rampante marxismo che ormai, a suo dire, è proprio della cultura statunitense. Space Force lo ha subito messo alla porta.

Non che la sua posizione fosse particolarmente ambigua, visto che il tomo in questione si intitola Rivoluzione Irresistibile: gli Obiettivi di Conquista del Marxismo & la Disfatta dell’Esercito Americano. Le maiuscole a grappolo inserite per attirare l’attenzione sono tutta opera del fine autore.

Da che ho preso il comando, circa dieci mesi fa, ho visto cose che considero fondamentalmente incompatibili e contrastanti con le narrazioni di ciò che l’America è stata, è e dovrebbe essere. Quest’anno, simili atteggiamenti non sono stati prolifici solamente sui social media o nell’intera nazione, ma si stanno diffondendo anche attraverso l’esercito degli Stati Uniti. E ho riconosciuto in queste narrazioni la natura marxista,

ha suggerito l’ormai ex-comandante mentre era in diretta.

Lohmeier ha criticato dunque anche il progetto 1619, un progetto in cui si ripercorre l’impatto della schiavitù sulla storia statunitense, sostenendo che anche l’idea di razzismo sia, ovviamente, frutto del marxismo opprimente che ormai ha plagiato gli USA fino a convincerli che il suprematismo bianco sia il male.

La presa di distanze di Space Force dal fu comandante è dettata da una “perdita di fiducia e sicurezza nelle sue abilità di comandare”, cosa che è stata subito cavalcata da un’ampia gamma di politici, i quali hanno immediatamente gridato alla cancel culture senza tenere in considerazione che, banalmente, dichiarazioni politiche tanto smaccate siano esplicitamente proibite dalle norme dell’esercito, le quali si disinteressano del tanto abusato primo emendamento.

Potrebbe anche interessarti: