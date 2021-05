Loki: una divertente clip dal nuovo serial Disney+ con Tom Hiddleston e Owen Wilson

I fan del Marvel Cinematic Universe, e in particolare del singolare personaggio di Loki, saranno ben felici di vedere la prima clip tratta dalla serie tv destinata a Disney+ che vede protagonista il dio asgardiano dell’inganno, come sempre interpretato da Tom Hiddleston.

Nella divertente scena trasmessa in anteprima in occasione degli MTV Awards, oltre a ritrovare uno smagliante Hiddleston vediamo anche il debutto di Owen Wilson nell’MCU, nei panni dell’agente Mobius della TVA (Time Variance Authority) il fantomatico bureau che sorveglia le linee temporali universali.

Lo scambio di battute tra i due è tutto da gustare, soprattutto quando il principe asgardiano mette in dubbio l’autorità “di tre lucertole spaziali” su trilioni di esseri viventi.

La serie, che arriverà su Disney+ per tutti i suoi abbonati a partire dal 9 giugno con un episodio a settimana per sei settimane, seguirà quindi il sistema di release scaglionato episodio per episodio già visto con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, con l’unica differenza che i nuovi episodi verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì.

Nel cast del serial ritroviamo anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

