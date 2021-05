LEGO Daily Bugle: annunciato il set 76178 dedicato all’iconico edificio di Spider-Man

Il Gruppo LEGO ha svelato finalmente il nuovo set Marvel dedicato all’universo di Spider-Man: il LEGO Daily Bugle 76178 alto ben 82 cm e completamente modulare. Il set infatti oltre ad essere il più alto mai realizzato è divisibile nei suoi tere piani rendendolo a tutti gli effetti un set modulare.

L’iconico edificio, apparso per la prima volta nel 1963, sarà composto da 3772 pezzi e conterrà un numero incredibile di minifigure, venticinque, tra cui molte inedite:

Fire Star

Blade

Doctor Octopus

Spider-Man

J. Jonah Jameson

Betty brant

Venom

Miles Morales

Spider-Ham

Green Goblin

Gwen Stacy

Carnage

Punisher

Peter Parker

Spider-Gwen

Black Cat

Robbie Robertson

Ben Urich

Mysterio

Daredevil

Sandman

Aunt May

Newspaper worker

New York taxi driver

Receptionist

I vari piani infine, oltre a poter essere modulari, hanno la parete posteriori rimovibile così da poter accerede più facilmente alle scene interne.

Il set, facente parte della linea 18+, sarà disponibile dal 26 maggio per i clienti VIP ed avrà un costo di 299,99 Eur.

Di seguito il comunicato stampa di LEGO.

Portami le foto di Spider-Man! Il Gruppo LEGO svela il nuovo, enorme set Daily Bugle di Spider-Man 76178

Oggi, il LEGO Group svela il nuovo set LEGO® Daily Bugle, una versione intricata dell’iconico edificio del giornale, completo di editore esigente, gli uffici di J. Jonah Jameson e Peter Parker. Progettato per gli AFOL, è il set LEGO Marvel più alto fino ad oggi con i suoi 82 cm di altezza e 3.772 pezzi.

Gli uffici del Daily Bugle apparvero per la prima volta nella serie di fumetti The Amazing Spider-Man più di 50 anni fa nel 1963 e rimangono un’ambientazione molto amata durante le varie avventure dello spara-ragnatele. Luogo di lavoro di Peter Parker, Ben Urich, Robbie Robertson, J. Jonah Jameson e Betty Brant, è qui che si trova l’iconica frase “Portami le foto di Spider-Man!” è stato pronunciato per la prima volta.

Il LEGO Daily Bugle è incredibilmente dettagliato sia all’interno che all’esterno, con quattro piani, la strada anteriore e il vicolo sul retro. L’intero set è anche modulare, il che significa che puoi rimuovere muri e pavimenti per entrare in azione all’interno.

All’interno dell’edificio sono presenti diverse ambientazioni famose dei vari universi, tra cui l’ingresso al piano terra che può essere distrutto per mostrare un’esplosione e la redazione al primo piano completa dei consueti mobili da ufficio di scrivanie e computer, ma anche ciambelle tanto necessarie e altre prelibatezze!

Salendo al secondo piano, si può vedere il malvagio Green Goblin spaccare una finestra per raggiungere l’ufficio di Peter Parker, dove il suo obiettivo fotografico attende la prossima storia. L’ultimo piano ospita anche gli uffici di Betty Brant e J. Jonah Jameson.

I dettagli non si fermano alla costruzione, poiché il set include un enorme cast di 25 minifigure, con lo stesso Spidey accanto ai suoi amici e nemici più famosi, come Gwen Stacy, Venom, Mysterio e Doctor Octopus. Il set include anche nuove minifigure esclusive tra cui Daredevil e Blade.

Mark John Stafford, LEGO Set Designer ha commentato “Avevo sette anni quando mi è stato regalato il mio primo fumetto di Spider-man e ho sempre avuto l’immagine di creare un modello LEGO del Daily Bugle e avere Spidey ed i suoi fantastici amici in conflitto con i suoi vari nemici. Uno dei miei elementi preferiti è il Green Goblin che vola all’interno dell’edificio attraverso la finestra. Riuscire a progettare un momento di azione congelata come questo in un set LEGO è sempre stato un sogno e finalmente sono riuscito a realizzarlo!”

L’imponente edificio è una vera sfida per i costruttori LEGO e per i fan di Spider-Man grazie alla sua vasta scala e complessità. Che faccia parte di una collezione più ampia o di un pezzo singolo, è un set degno di essere mostrato.

