Fast & Furious 9: online la featurette The Originals

Nella featurette The Originals, dedicata a Fast and Furious 9, vengono mostrate scene di ieri e di oggi della saga.

Quello che è stato da poco proposto con la Featurette The Originals di Fast and Furious 9, è un video che mostra il percorso fatto dalla saga con Vin Diesel, dal 2001 fino ad oggi, con tutti i suoi grandi protagonisti. Le due decadi di film della saga sono state contrassegnate all’interno del franchise da tanta azione, e dalla fratellanza che è sempre stata alla base della famiglia Toretto.

Ecco la featurette intitolata The Originals di Fast and Furious 9.

Qui sotto trovate le parole di Vin Diesel su Fast and Furious 9, che ha parlato di come il film sia una origin story su Dominic Toretto:

Il mondo intero non vede l’ora che esca questo film, ma per chi è legato al franchise si tratta di una storia speciale. Perché se ricordate bene il primo film della saga, questo nuovo lungometraggio si aggancia molto a quel capitolo e lo fa comprendere veramente. Sarà roba forte. Sono un appassionato di Dungeons & Dragons perciò posso dire che sarà una storia di origini. Vedrete membri della famiglia mai visti fino ad ora, una roba che farà andare fuori di testa. L’idea è porre questa domanda: dov’era Dom prima che diventasse come è diventato? Da chi è stato influenzato? Sarà una storia che arricchirà molto, davvero divertente da guardare.

In Fast and Furious 9 ci sarà alla regia Justin Lin, che torna a dirigere un film della saga dopo aver diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo, e vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Insieme a loro tornano i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron, tra le new entry la cantante Cardi B, il re del reggaeton Ozuna e John Cena.

L’uscita del film è prevista per il 25 giugno negli USA, mentre in Italia arriverà il 18 agosto.